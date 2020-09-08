Открытие Private Banking стал партнером благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open

Второй благотворительный теннисный турнир состоялся 5- 6 сентября в Москве в Лужниках. Он был приурочен сразу к двум праздникам - Дню города Москвы и Международному дню благотворительности. Открытие Private Banking банка «Открытие» выступил в качестве партнера турнира, который провели Фонд «Друзья» и компания Bosco di Ciliegi, сообщают в пресс-службе банка.

Участниками турнира стали легенды российского тенниса Анастасия Мыскина, Мария Кириленко, Елена Веснина, Игорь Куницын, Екатерина Макарова, звезды телевидения и медиаиндустрии, а также известные бизнесмены. Владимир Познер, Ксения Соловьева, Константин Богомолов, Михаил Бройтман и многие другие объединились в пары со знаменитыми теннисистами и сыграли в поддержку фонда «Друзья».

Ведущим звездного турнира Bosco Friends Open в этом году стал председатель попечительского совета фонда «Друзья» Иван Ургант.

Для многих гостей турнир стал первым долгожданным, а потому особенно душевным и радостным поводом для большой встречи с друзьями после затяжной паузы в изоляции из-за пандемии коронавируса.

При поддержке Открытие Private Banking в специальной charity-зоне фонда «Друзья» для гостей была организована беспроигрышная благотворительная лотерея с главным призом – эксклюзивным чемоданом TUMI знаковой модели 19 Degree, вручную расписанным известным российским стрит-арт художником Анатолием AKUE специально для «Друзей».

Участники лотереи делали добровольные благотворительные взносы, крутили колесо фортуны и получали призы от партнеров – сертификаты на консьерж-сервис от Банка «Открытие», корзины свежих фруктов от Усачевского рынка, коньяк Martell, сертификаты в кинотеатр “Москва”, кулинарную школу Novikov School и салоны красоты Aldo Coppola. А двум финалистам лотереи уже в конце вечера Иван Ургант лично вручил яркие чемоданы TUMI и пожелал не менее ярких путешествий.

Итоги благотворительной лотереи озвучил глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, торжественно вручив представителям фонда «Друзья» чек на 1 016 000 рублей. Всего по итогам мероприятия в поддержку фонда было выручено свыше 5 000 000 рублей.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.