В Туле завершается возведение первого в ЦФО моста из алюминия

В Туле на финальной стадии находится строительство первого в Центральном федеральном округе надземного пешеходного моста из алюминия. Объект реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже установлено пролетное строение, смонтированы алюминиевые каркасы на обоих лестничных сходах, началось их остекление, сообщают в пресс-службе Алюминиевой Ассоциации.

Заказчиком строительства выступает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, проект пешеходного моста разработан ПИ «Мориссот», координацию проекта осуществляет Алюминиевая Ассоциация. Надземный пешеходный переход в районе Тульского суворовского училища и военно-патриотического парка «Патриот-Тула» является частью комплексного проекта «Строительство моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу».

Длина пролетного строения 40 м, ширина прохожей части 3 м. Пролетное строение и каркасы лестничных сходов изготовлены из алюминиевых сплавов. При строительстве моста также применены алюминиевые облицовочные панели и системы остекления из алюминиевого профиля.

Используемые при строительстве моста алюминиевые конструкции общей массой 60 тонн изготовлены на красноярском предприятии КраМЗ. На заводе не только выполнили элементы в размер согласно чертежам, но также просверлили отверстия под сборку и монтаж. Следует отметить, что на КраМЗе произведено анодирование конструкции, благодаря чему мост получил колористические характеристики, отвечающие цветовой гамме главного здания парка «Патриот-Тула».

Благодаря уникальным характеристикам алюминия, и в первую очередь его легкости, готовые к сборке конструкции моста были доставлены в Тулу автопоездом всего из четырех автоплатформ, что существенно снизило нагрузку на дорожное покрытие. Кроме того, благодаря легкости алюминиевого пролета при возведении моста не пришлось использовать тяжелую строительную технику. Важно также подчеркнуть, что алюминиевые конструкции спроектированы таким образом, чтобы собрать их могли не только специалисты алюминиевой отрасли, но и любых мостостроительных организаций.

С реализацией проекта строительства алюминиевого надземного пешеходного перехода в 2020 году Тульская область войдет в число первых российских регионов, в которых нашли применение данные передовые технологии в области мостового строительства.

Ввод алюминиевого пешеходного моста в эксплуатацию намечен на 30 сентября.

Всего в России при активном участии Алюминиевой Ассоциации в период 2017-2019 гг. возведено семь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске и два – в Москве над рекой Яуза. Сейчас в работе находится более 20 проектов мостов с использованием алюминиевых конструкций. Самым первым в нашей стране мостовым сооружением из алюминия стал построенный в 1969 г. пешеходный Коломенский мост через канал Грибоедова в Санкт-Петербурге (тогда в Ленинграде). Длина пролета этого цельносварного моста более 30 м. Спустя полвека мост продолжает успешно эксплуатироваться.