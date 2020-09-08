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Количество умерших от коронавируса в России приближается к 18 тысячам

8 сентября 2020

По данным на 8 сентября, в России выявлены 5 099 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии — 1 035 789, общее число погибших достигло 17 993.

В Иркутской области подтверждены 17 395 случаев заболевания. Суточный прирост – 67. В соседнем Красноярском крае – 17 729  заболевших, 103 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 632 заболевших, из них 50 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область находится на 7-м месте, Красноярский край – на 8-м.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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