Количество умерших от коронавируса в России приближается к 18 тысячам

По данным на 8 сентября, в России выявлены 5 099 заразившихся коронавирусом, всего за период эпидемии — 1 035 789, общее число погибших достигло 17 993.

В Иркутской области подтверждены 17 395 случаев заболевания. Суточный прирост – 67. В соседнем Красноярском крае – 17 729 заболевших, 103 заразились за последние сутки, в Бурятии – 5 632 заболевших, из них 50 заразились за последние сутки.

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область находится на 7-м месте, Красноярский край – на 8-м.