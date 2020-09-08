Темпы прироста больных коронавирусом в Красноярском крае держатся на уровне 0,6%

На 8 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 17 729 случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 103 случая заболевания.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 616,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2778 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 226 человек.

Снято с медицинского наблюдения 34 814 человек, в том числе за последние сутки – 262.

Проведено тестов на коронавирус всего 835 003, из них за последние сутки 342.