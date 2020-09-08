Спрос на книги об управлении деньгами за время пандемии вырос в 1,5 раза

Пандемия побудила большинство россиян переосмыслить свое отношение к деньгам и накоплениям. Каждый шестой решил откладывать деньги, а каждый восьмой решил увеличить сбережения. Но при этом почти три четверти россиян признались в отсутствии у них знаний и навыков, позволяющих грамотно формировать сбережения, инвестировать и управлять личным и семейным бюджетом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и лидером российского рынка электронных и аудиокниг «ЛитРес».

Так, треть россиян совершают импульсные покупки. Каждый четвертый точно не знает, сколько он получает и тратит. При этом почти все россияне изъявили желание овладеть такими навыками: за время пандемии спрос на литературу об управлении личными финансами вырос почти в полтора раза.

Как показали результаты исследования, пандемия и ее экономические последствия изменили финансовые привычки россиян. Каждый шестой (18%) респондент заявил, что теперь начнет копить деньги на «черный день», а каждый восьмой (13%) намерен увеличить свои сбережения. Еще 17,2% задумались о формировании сбережений, но конкретных планов пока не имеют.

К сожалению, грамотно формировать сбережения, управлять личным и семейным бюджетом, контролировать доходы и расходы и инвестировать людям мешает отсутствие у них необходимых знаний и навыков. С такой проблемой столкнулись почти три четверти респондентов (74%).

В частности, свыше трети респондентов (35%) периодически совершают импульсные покупки. 29% не умеют грамотно откладывать деньги. У каждого четвертого (25%) не получается вести доходы и расходы личного или семейного бюджета. Каждый пятый респондент (23%) не разбирается в базовых принципах работы финансовых инструментов. Каждый седьмой (14%) хотел бы накопить на пенсию, но не знает, как это сделать. 6% признались, что забывают оплачивать вовремя коммунальные счета. А 5% забывают вовремя вносить ежемесячные платежи по кредитам.

Почти все респонденты (98%) хотели бы получить больше знаний и навыков в части учета доходов и расходов, формирования сбережений, планирования личного или семейного бюджета и инвестирования.

Относительное большинство из них (47%) хотели бы научиться формировать сбережения и грамотно откладывать деньги на реализацию долгосрочных целей. Свыше трети (35%) хотят разобраться в работе финансовых инструментах и услугах и научиться инвестировать. 30% хотят научиться вести учет своих доходов и расходов, грамотно контролировать личный и семейный бюджет. Каждый пятый интересуется книгами о финансах и экономике ради расширения кругозора. А каждый восьмой хочет разобраться в работе страховых продуктов.

Пока лишь каждый одиннадцатый (9%) перешел от слов к делу и занялся самообразованием, но 83% опрошенных, по их словам, планируют сделать это в ближайшее время.

«Мы видим, что среди наших клиентов становится все больше тех, кто осознанно подходит к выбору инвестиционных продуктов. Наши наблюдения подтверждают результаты регулярного исследования Минфина, которое говорит о том, что год от года растет не только индекс финансовой грамотности (а в прошлом году он вырос на 2%), но и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности, которых теперь 12,4%. А после пандемии мы наблюдаем также рост интереса к альтернативным инструментам сбережений и инвестиций, о которых клиенты активно расспрашивают агентов и банковских менеджеров», -- отмечает Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».

Как показало исследование, за время пандемии среди россиян резко вырос спрос на литературу о базовых принципах работы финансовых инструментов, об инвестировании, об управлении личным и семейным бюджетом и о прочих аспектах управления личными финансами. По данным «ЛитРес», продажи электронных и аудиокниг на эти темы в марте-июне выросли относительно аналогичного периода 2019 года почти в полтора раза в штуках и на треть в денежном выражении. Динамика отражает покупательские настроения россиян: «ЛитРес» занимает 66% российского рынка лицензионных электронных и аудиокниг России.

Чаще всего покупали книги “Богатый папа, бедный папа”, “Самый богатый человек в Вавилоне”, “Как устроена экономика”, “Путь к финансовой свободе”, “Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию”, “На пенсию в 35 лет”, “Курс активного трейдера”, “Думай и богатей! Самое полное издание, исправленное и дополненное”, “Думай и богатей! Золотые правила успеха”, “Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса”.

Опрос показал, что книги (печатные, электронные и аудио) — второй по степени востребованности источник информации о том, как грамотно формировать сбережения, управлять личным и семейным бюджетом, контролировать доходы и расходы и инвестировать. К книгам обращается каждый четвертый респондент (25%). Большинство — 70% — ищут информацию о деньгах и об управлении ими в интернете, социальных сетях и СМИ.

Почти у половины россиян (47%) есть книги (печатные, аудио и / или электронные) о том, что представляют собой и как работают финансовые инструменты, об инвестировании, о планировании личного и семейного бюджета, об учете доходов и расходов и о прочих аспектах управления личными финансами, причем каждый восьмой покупает такие периодически. У оставшихся 53% респондентов таких книг нет, при этом больше половины из них (28%) отметили, что периодически засматриваются на такие книги и не исключают их приобретения.

Большинство респондентов (70%) хотели бы, чтобы в школьную программу были введены уроки, на которых детей обучали вести учет своих доходов и расходов, контролировать свой личный бюджет, обучали бы основным принципам работы финансовых инструментов и услуг — не только для того, чтобы дети грамотно управляли деньгами, но и для того, чтобы дети могли защитить свои деньги от мошенников