Должна быть у каждого: Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает выпуск «Универсальной карты»

Грейс-период, повышенный кэшбэк, программы лояльности и эксклюзивные условия для участников зарплатного проекта Банка

Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает оформление «Универсальной карты», которая не имеет аналогов среди конкурентов. Это не привычная кредитная карта, а целый комплекс лучших и выгодных банковских предложений в одном продукте. «Универсальная карта» объединила в себе грейс-период до 120 дней и повышенный кэшбэк до 10%. АТБ ломает стереотипы о том, что кредитная карта – это дорого. Даже если клиент не успеет внести средства до окончания грейс-периода, то ежемесячный платеж будет рассчитываться по низкой процентной ставке.

«Мы создали кредитную карту, аналогов которой не найти на рынке, преимущества данной карты уже оценили многие клиенты Банка, мы считаем карту отличным продуктом на рынке банковских услуг, поэтому решили не ограничиваться текущими условиями, а сделать для зарплатных клиентов Банка еще более привлекательные тарифы», - прокомментировал директор департамента разработки кредитных продуктов АТБ Сергей Конев.

Однако специальными программами лояльности смогут воспользоваться не только участники зарплатного проекта, для которых предусмотрена пониженная процентная ставка, но и другие пользователи карты. В новом сезоне АТБ делает упор на семейные ценности, предлагая каждому члену семьи оценить преимущества и удобство данной карты. Клиент Банка сможет оформить и выпустить сразу несколько дополнительных бесплатных карт, чтобы семейные покупки приносили удовольствие и еще больше бонусов.

А для тех, кто не до конца успел подготовиться к школе, АТБ дарит приятный подарок – «Учебный сезон». Акция действует до 30 сентября и дает возможность владельцу «Универсальной карты» с подключенной категорией «Школа» вернуть 20% от покупок: школьные принадлежности, канцелярские товары в офисных, канцелярских, а также книжных магазинах и магазинах детской одежды.

Оформить карту легко! Заполните анкету на сайте или в отделении АТБ, дождитесь ответа Банка (по СМС в течении 15 минут), закажите бесплатную доставку карты на дом, или получите ее в отделении Банка.

Все об «Универсальной карте» здесь.

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