Сбербанк договорился с китайским Банком Харбина о финансировании аккредитивов

Сбербанк подписал соглашение о финансировании аккредитивов с Банком Харбина — одним из крупнейших региональных банков Китая.

Расширение сети финансирующих банков и увеличение кредитных лимитов связано с ростом объемов аккредитивных операцией клиентов Сбербанка с контрагентами в Китае. Соглашение с Банком Харбина позволит банку оказывать клиентам еще более комфортный сервис и предлагать более гибкие и удобные условия финансирования при реализации импортных аккредитивов.

Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:

«Сбербанк сотрудничает с Банком Харбина с 2014 года, это один из первых китайских банков, с которым мы начали работать по линии торгового финансирования в национальных валютах. В 2015 году по инициативе Сбербанка и Банка Харбина был учрежден Российско-Китайский финансовый совет.

Мы фиксируем стабильный спрос наших клиентов на документарные операции с контрагентами в Китае. В годовом выражении рост по этому направлению бизнеса составил 24%. Благодаря подписанию соглашения с Банком Харбина мы рассчитываем значительно увеличить объемы бизнеса по финансированию российско-китайских торговых потоков».

Ван Тао, заместитель Председателя Правления Банка Харбина:

«Сбербанк является одним из самых важных стратегических партнеров Банка Харбина. За последние годы обе стороны достигли серьезных высот в сотрудничестве по расчетам в национальных валютах России и Китая, межбанковскому финансированию на цели торгового финансирования и так далее. Надеемся, в будущем, в том числе благодаря Российско-Китайскому финансовому совету, развитие получат и такие области, как банкнотные операции, сотрудничество на глобальных рынках и рынках капитала, что позволит нам совместными усилиями еще активнее содействовать многостороннему развитию российско-китайского финансового сотрудничества».

Банк Харбина учрежден в феврале 1997 года. Его головной офис расположен в Харбине (провинция Хэйлунцзян), банк осуществляет операционную деятельность через 17 филиалов в крупнейших городах Китая. По состоянию на 30.06.2020 г. размер активов Банк Харбина эквивалентен $90 млрд, акции банка торгуются на Гонконгской бирже (06138.HK).