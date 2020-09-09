Сбербанк предлагает сервис для владельцев автомобилей LADA

Розничные клиенты Сбербанка, являющиеся владельцами автомобилей LADA, теперь могут оформить кредит на автозапчасти и сервис компании-автопроизводителя непосредственно на кассе фирменных магазинов и официальных дилеров автоконцерна.

Для оформления покупки клиенту необходимо выбрать товар или услугу на сумму не менее 3 тыс. руб. и обратиться к сотруднику салона, который поможет с оформлением покупки в кредит через обычный платежный терминал. Никакие документы при этом не потребуются. При себе нужно иметь только дебетовую карту Сбербанка. Весь процесс займет не более 7 минут, при этом клиент не переплачивает за товар или услугу.

Алексей Гренков, вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов:

«Мы рады расширению сотрудничества с нашим давним партнером по направлению работы с розничным бизнесом. Уверены, что интеграция партнера в наш сервис будет взаимовыгодной и поспособствует росту числа клиентов как банка, так и компании».

Офлайн-кредитование на кассе магазина не имеет аналогов не только на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Оно уже доступно более чем в 1100 магазинах по всей стране. Сервис постоянно расширяет свою сеть и подключает новых партнеров.