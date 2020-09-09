Пандемия повысила сочувствие. SberIndex.ru проанализировал переводы в благотворительные фонды

Пандемия коронавируса повысила сочувствие в россиянах, выяснили аналитики портала SberIndex.ru. Пик заболеваемости в России в апреле и мае совпал и с пиком объема благотворительных переводов.

Резкий всплеск транзакций благотворительным фондам произошел в регионах, где ситуация с коронавирусом была наиболее критичной.

Так, в мае по сравнению с апрелем в Дагестане количество переводов выросло почти в 3,7 раза, в Республике Ингушетия — в 3,5 раза, в Чечне — в 3,4 раза, а в Кабардино-Балкарской Республике — почти в 2 раза.

В целом по сравнению с прошлым годом объем переводов с началом пандемии увеличился более, чем на треть.

Самым высоким средний «благотворительный чек» оказался в Орловской области (1504 рубля с начала года), Республике Хакасия (1157 рублей), Москве (903 рубля), и в Чукотском АО (697 рублей).

Заметным оказался эффект акции «Дети вместо цветов», которая была приурочена к 1 сентября. Акция призывает не покупать цветы для учителей в школах, а отправить эти деньги на благотворительность. 31 августа был зафиксирован резкий скачок средней суммы, отправленной в фонды: с 602 рублей в среднем в остальные дни месяца до 1441 рубля в последний день.