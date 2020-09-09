Сбербанк сообщил о кадровых изменениях в руководстве блока «Технологии»

Павел Воронин назначен вице-президентом по технологическому развитию ДЗО (CIO ДЗО). На этой позиции он будет отвечать за интеграцию ДЗО в экосистему Сбербанка, внедрение базовых технологических стандартов ДЗО в части архитектуры и ключевых ИТ-процессов, обеспечивающих высокий уровень надежности, а также за использование цифровой платформы Сбербанка для повышения эффективности ИТ-решений ДЗО.

Он будет непосредственно подчиняться СТО Сбербанка Давиду Рафаловскому и взаимодействовать с CIO экосистемы Оксаной Смирновой-Крелль.

До прихода в Сбербанк Павел Воронин занимал должность первого заместителя генерального директора группы S7 по информационным технологиям. Под руководством Павла специалисты S7 Airlines первыми в России разработали систему предиктивного технического обслуживания (predictive maintenance) для воздушных судов. Воронин основал и руководил центром ИТ-инноваций S7TechLab, который позволил специалистам группы S7 применять возможности блокчейна, big data и искусственного интеллекта для совершенствования услуг как для пассажиров, так и внутренних бизнес-процессов группы S7. Он также основал и возглавил кафедру «Информационные технологии в авиации» Московского физико-технического института.

Павел Воронин сооснователь бизнес-проекта по виртуализации рабочих мест и приложений. Он окончил механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент, СТО «Сбербанк Груп», руководитель блока «Технологии»:

«Экосистема Сбербанка требует от нас решения важной задачи по созданию общего ИТ-ландшафта. Приход такого прогрессивного специалиста, как Павел Воронин, поможет Сбербанку в кратчайшие сроки реализовывать масштабные проекты с использованием современных технологий. Приветствую Павла в команде блока ʺТехнологииʺ и желаю ему успеха!»