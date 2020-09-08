ВТБ финансирует строительство нового ЖК «Город Оружейников» в Ижевске

ВТБ предоставит КОМОССТРОЙ® кредитные средства в размере 1,5 млрд рублей сроком до четырех лет на строительство ЖК «Город Оружейников» в Ижевске. Финансирование проекта будет осуществляться с применением счетов эскроу.

ЖК «Город Оружейников» предполагает строительство более 40 домов на почти пять тысяч квартир и станет одни из самых масштабных проектов КОМОССТРОЙ®. Он будет реализован в 18 очередей. ВТБ приступил к финансированию первых трех, которые включают инженерные сети микрорайона и шесть домов совокупной площадью квартир и торгово-офисных помещений 40,2 тыс. кв. м. Плановый срок сдачи объекта — 3 квартал 2022 года.

«Наш банк является опорным для предприятия. При финансовой поддержке ВТБ компанией уже реализован не один объект. В прошлом году мы также заключили соглашение о взаимодействии в рамках развития строительного комплекса Удмуртии. Проект „Город Оружейников“ станет важным шагом в реализации наших договоренностей. Мы уверены, что он внесет заметный вклад в развитие строительной отрасли региона», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.

«КОМОССТРОЙ® осуществляет жилищное строительство в Ижевске и Казани. Многие из наших проектов успешно реализованы при финансировании нашего надежного партнера в лице банка ВТБ и являются крупнейшими в республике. Учитывая масштабность проекта ЖК „Город Оружейников“, мы были заинтересованы в стратегическом партнере, имеющем серьезный опыт финансирования строительства крупных объектов жилой недвижимости. Именно поэтому мы продолжили давнее и эффективное сотрудничество с банком ВТБ. Я уверен, что успешная реализация нового совместного проекта впишет яркую страницу в историю современной застройки Ижевска», — прокомментировал Виталий Девяткин, финансовый директор КОМОССТРОЙ®.