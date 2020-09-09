Для этого есть Mastercard: клиенты Примсоцбанка могут сэкономить на услугах связи

Держатели всех видов карт Mastercard от Примсоцбанка могут сэкономить на услугах связи от сотового оператора Билайн.



Для того, чтобы получить 10% кэшбэка абонентам необходимо подключить автооплату в приложении «Мой Билайн» (3+). Кэшбэк начислится в виде бонусов, которые автоматтчески расходуются вместо основных средств на абонентскую плату по тарифам, а также на все платные, не включенные в тариф местные и междугородные звонки, интернет и SMS при нахождении в сети Билайн, в том числе в поездках по России. 1 бонус равен 1 рублю. В акции могут участвовать абоненты Билайн только с предоплатными тарифами.



Отметим, максимальный размер кэшбэка - не более 200 бонусов в месяц. Минимальная сумма пополнения должна составлять 100 рублей. Акция действует до 26 октября 2020 года.



Узнать подробности об условиях проведения акции можно на сайте Mastercard.



Организатор акции — публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации», ИНН 7713076301, ОГРН 1027700166636, юридический адрес: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д.10, строение 14, оператор связи, оказывающий услуги связи Билайн. Официальный сайт: www.beeline.ru

