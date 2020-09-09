Солид Банк запустил новый вклад «Осенний»

Солид Банк запустил новый двухлетний вклад с повышенной ставкой до 5,25% годовых.

Осень – пора подготовки к холодному времени года, время, когда многие задумываются о том, как сохранить и приумножить накопления. Солид Банк предлагает новый сезонный вклад «Осенний», вклад классический, без необходимости оформлять дополнительные услуги и продукты.

Вклад «Осенний» от Солид Банка привлекателен повышенной ставкой – до 5,25% годовых, а демократичная минимальная сумма в 50 000 руб. делает его доступным широким слоям населения. Полный срок вклада – 2 года, но предусмотрены льготные периоды досрочного расторжения с сохранением процентов.

Вклады Солид Банка застрахованы в государственной Системе страхования вкладов

Конечно, ставки по банковским вкладам сейчас не такие привлекательные, как несколько лет назад. Но данный инструмент сохранения накопленных сбережений по-прежнему является базовым и наиболее востребованным, благодаря прозрачности условий и надежности. На частных инвесторов в настоящей ситуации давит пропаганда того, что деньги лучше хранить дома, в ожидании роста ставок по вкладам или какого-то другого чуда. Но это большое заблуждение и следствие финансовой безграмотности.

Во-первых, дома на сбережения мало того, что не начисляется никакой процент, так они еще и обесцениваются под влиянием инфляции.

Во-вторых, хранение крупных сумм дома небезопасно. Велик риск утраты вследствие пожара, затопления, других неприятностей, которые могут произойти с квартирой, в том числе и неправомерных действий третьих лиц. Особенно подвержены воздействию мошеннических манипуляций люди почтенного возраста. Банк – надежное место для хранения денег!

Основные условия вклада «Осенний» от Солид Банка:

Мин. сумма: 50 000 руб.

Срок: 730 дней.

Ставка: от 4,5 до 5,25% годовых.

Подробные условия вклада на сайте банка: https://solidbank.ru/for-individuals/deposits/types-of-deposits-and-interest-rates/vklad-osenniy/

Адреса офисов АО «Солид Банк» можно посмотреть на сайте: https://solidbank.ru/offices-and-atms/