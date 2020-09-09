Эффект снежного кома. Что произошло на финансовых рынках?

На российском фондовом рынке все активнее работают «медведи». Постепенное ухудшение внешнего фона, которое мы наблюдали уже несколько дней, переросло в полноценный негатив, а падающая камнем вниз нефть только добавила красок распродаже. Индекс МосБиржи сегодня ушел под отметку в 2900 пунктов и может снижаться к 2890 пунктам. В случае пробоя этого рубежа откроется дорога к 2875 пунктам. Индекс РТС ушел к 1192 пунктам с возможностью снижения к 1170 пунктам, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Что произошло?

- По сути сработал эффект снежного кома, - отмечает эксперт «Альпари». - К разговорам относительно вероятного усиления антироссийских санкций, которые звучали в фоновом режиме, прибавились страхи по поводу просадки спроса на нефть. Дальше перекупленные рынки и дорогие бумаги сделали свое дело и пошли вниз.

Сегодня хуже рынка торгуются акции «Яндекса», которым ранее не удалось закрепить прирост внутри «боковика» 4754-5177, а ухудшение конъюнктуры сыграло на руку локальным продавцам. В минусе остаются акции нефтяных компаний, но оно и понятно — Brent к вечеру теряет в весе более 4%.

В положительной зоне удается балансировать так называемым защитным бумагам - акциям «Алроса», например, и «Акрона». Ярких торговых идей тут нет, и бумаги стандартно идут в противовес обычному снижению.

Рубль во вторник впал в кому на фоне глобального ухода рынка от рисков. На самом деле, все могло бы быть и хуже — сырьевой рубль остался без опоры, поэтому расстраиваться, глядя на происходящее, не стоит. Интересно, что Минфин не отменил запланированные на среду аукционы по размещению ОФЗ, значит, ведомства не видит критичных изменений в конъюнктуре.

Доллар к вечеру торгуется по 76,43 руб. — дороговато, но когда рыночные эмоции схлынут, бакс вернется в коридор 74-75 руб. Пока же самый оптимистичный сценарий — это консолидация в границах 76-77 руб. Евро сегодня обновляет пики с 2016 года, торгуется по 90,15 руб. и ставит себе новой целью подъем к 90,50 руб.