«Фридом Финанс»: Ближайшим уровнем поддержки для нефти Brent послужит $37

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки во вторник продолжили коррекцию. До 2% теряют ведущие индексы США и Европы. С пиков начала сентября снижение превысило 8% (по Nasdaq Composite). Утренний прирост на азиатской сессии не помог удержаться площадкам развивающихся стран. Межстрановой индекс MSCI Emerging markets опустился еще на 1%.



Гораздо более внушительное падение сегодня наблюдается в нефти – ниже $40 впервые с середины июня. В отсутствие сильных новостей игроки рынка переоценивают среднесрочную стоимость контрактов Brent в сторону снижения – вслед за Саудовской Аравией, которая удешевила ценники в договорах на октябрь. Ближайшим уровнем поддержки для нефти Brent послужит $37. Для более глубокого снижения должны быть более существенные факторы. До конца недели ожидаем стабилизации выше $42,3 за баррель.



РТС снижается почти на 2%. Сегодня к вечеру индикатор держится ниже планки 1200 пунктов, а в моменте пытался тестировать 1180, куда РТС последний раз заходил в 20-х числах мая. В случае сохранения даунтренда уже на следующей сессии мы можем увидеть отметку 1170, которая станет новым локальным «дном». Однако отскок вверх возможен и от текущих значений.



Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов, достигнув новых минимальных значений с конца июля. Рынок пока не может найти опору. При продолжении внешней коррекции до конца недели индекс вполне может дойти 2830 пунктов. На этих уровнях у рынка довольно сильная поддержка.



В числе растущих акций сегодня совсем немного эмитентов, однако такие есть. В частности, прибавляют в цене Алроса (+1,5%), X5 Retail Group (+1.2%), ГК Эталон (+0,8%). Бумаги алмазного гиганта неплохо себя показывают на фоне слабеющего рубля, однако данный тренд вряд ли будет долгим. От текущих значений около 69,5 более вероятен отход Алросы вниз в районе 67 рублей. Данное движение может быть реализовано до конца недели.



Среди аутсайдеров сегодня в очередной раз лидирует Яндекс (+4%). Бумага показывает высокую волатильность на фоне распродажи цифровых активов по всему миру, но все же пока держится гораздо лучше зарубежных IT-компаний. На горизонте ближайшей недели ожидаем отход вниз ниже 4500 рублей за штуку, что дает потенциал снижения 5,8%.



Рубль сегодня вышел на новые минимумы с 22 апреля 2020 по отношению к доллару, по отношению к евро – c зимы 2016. Американская валюта доходила на торгах до 76,6, потеряв позднее всего около 30 копеек. Европейская денежная единица протестировала уровень 90,2, но к вечеру ушла чуть ближе к 90. Потенциал падения рубля пока не выглядит исчерпанным, что, впрочем, во многом будет зависеть от поведения внешних площадок, которые пока тоже не достигли дна. Ближайшей психологической целью в долларе является планка 77 рублей, но в моменте рынок вполне может проскочить уровень 77,6. Евро будет вести себя менее динамично, чем в предыдущие недели. Мы закладываем рост на ближайшие сессии не выше 91,5 рублей.







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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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