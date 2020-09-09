Каждый шестой россиянин во время пандемии решил начать копить деньги на «черный день»

Почти три четверти россиян признались в отсутствии у них тех или иных знаний и навыков, позволяющих грамотно управлять личным и семейным бюджетом, инвестировать и формировать сбережения, свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ «ЛитРес». Почти все респонденты изъявили желание овладеть такими навыками: спрос на книги об инвестициях и управлении личным бюджетом за время пандемии вырос почти в 1,5 раза. К книгам в качестве источника информации о сфере финансов регулярно обращается каждый четвертый респондент. Лидером «финансового» рейтинга в этот период стал бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Как показали результаты исследования, пандемия и ее экономические последствия изменили финансовые привычки россиян: каждый шестой (18%) респондент решил начать копить деньги на «черный день», а каждый восьмой (13%) намерен увеличить свои сбережения. Еще 17,2% задумались о формировании сбережений, но конкретных планов пока не имеют.

К сожалению, грамотно формировать сбережения, управлять личным и семейным бюджетом, контролировать доходы и расходы и инвестировать людям мешает отсутствие необходимых знаний и навыков. С такой проблемой столкнулись 74% респондентов. В частности, свыше трети респондентов (35%) периодически совершают импульсные покупки. 29% не умеют грамотно откладывать деньги. У каждого четвертого (25%) не получается вести учет доходов и расходов. Каждый пятый респондент (23%) не разбирается в базовых принципах работы финансовых инструментов. Каждый седьмой (14%) хотел бы накопить на пенсию, но не знает, как это сделать. 6% признались, что забывают оплачивать вовремя коммунальные счета. А 5% забывают вовремя вносить ежемесячные платежи по кредитам.



Почти все респонденты (98%) хотели бы получить больше знаний и навыков в части учета доходов и расходов, формирования сбережений, планирования личного или семейного бюджета и инвестирования. Относительное большинство из них (47%) хотели бы научиться формировать сбережения и грамотно откладывать деньги на реализацию долгосрочных целей. Свыше трети (35%) хотят разобраться в работе финансовых инструментах и услугах и научиться инвестировать. 30% хотят научиться вести учет своих доходов и расходов, грамотно контролировать личный и семейный бюджет. Каждый пятый интересуется книгами о финансах и экономике ради расширения кругозора. А каждый восьмой хочет разобраться в работе страховых продуктов. Пока лишь каждый одиннадцатый (9%) перешел от слов к делу и занялся самообразованием, но 83% опрошенных, по их словам, планируют сделать это в ближайшее время.



«Мы видим, что среди наших клиентов становится все больше тех, кто осознанно подходит к выбору инвестиционных продуктов. Наши наблюдения подтверждают результаты регулярного исследования Минфина, которое говорит о том, что год от года растет не только индекс финансовой грамотности (а в прошлом году он вырос на 2%), но и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности, которых теперь 12,4%. А после пандемии мы наблюдаем также рост интереса к альтернативным инструментам сбережений и инвестиций, о которых клиенты активно расспрашивают агентов и банковских менеджеров», — отмечает директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

За время пандемии среди россиян резко вырос спрос на литературу о базовых принципах работы финансовых инструментов, об инвестировании, об управлении личным и семейным бюджетом и о прочих аспектах управления личными финансами.

«Читательские предпочтения пользователей ЛитРес очень точно отражают текущую повестку. В период пандемии и самоизоляции мы наблюдали рост спроса на электронные и аудиокниги, связанные с темой финансов, бюджетов и личных доходов более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом наша статистика продаж за март-май показывает, что книги на тему финансовой грамотности пользователи предпочитают читать, а не слушать. В топ-10 самых популярных финансовых книг этого периода на сайте и в приложениях ЛитРес вошли только две аудиокниги. Лидером рейтинга в этот период стал бестселлер «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки», — комментирует генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.



В период и после самоизоляции чаще всего покупали книги “Богатый папа, бедный папа”, “Самый богатый человек в Вавилоне”, “Как устроена экономика”, “Путь к финансовой свободе”, “Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию”, “На пенсию в 35 лет”, “Курс активного трейдера”, “Думай и богатей! Самое полное издание, исправленное и дополненное”, “Думай и богатей! Золотые правила успеха”, “Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса”.

Опрос показал, что книги — второй по степени востребованности источник информации о том, как грамотно формировать сбережения, управлять личным и семейным бюджетом, контролировать доходы и расходы и инвестировать. К книгам обращается каждый четвертый респондент (25%). Большинство — 70% — ищут информацию о деньгах и об управлении ими в интернете, социальных сетях и СМИ.

Почти у половины россиян (47%) есть книги по теме финграмотности (о том, что представляют собой и как работают финансовые инструменты, об инвестировании, о планировании личного и семейного бюджета, об учете доходов и расходов и о прочих аспектах управления личными финансами), причем каждый восьмой покупает такие периодически. У оставшихся 53% респондентов таких книг нет, при этом больше половины из них (28%) отметили, что периодически засматриваются на такие книги и не исключают их приобретения.



Большинство респондентов (70%) хотели бы, чтобы в школьную программу были введены уроки финансовой грамотности, на которых детей обучали бы контролировать свой личный бюджет, вести учет своих доходов и расходов, давали бы представление о работе банков, о различных финансовых услугах для формирования знаний и навыков, которые позволяли бы принимать верные решения в конкретных бытовых ситуациях.