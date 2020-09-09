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Почему падают рынки?

9 сентября 2020

Волна массированных распродаж прокатилась по всем рынкам. Открывшись во вторник вверх на умеренно позитивном внешнем фоне, российские фондовые индикаторы почти сразу перешли к снижению из-за быстрого ухудшения ситуации на мировых рынках. В результате индекс РТС обновил четырехмесячный минимум. Индекс МосБиржи опустился к минимальным с конца июля значениям, но понес не столь существенные потери благодаря слабости рубля, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Брокер.

Давление на рисковые активы оказывает высокая геополитическая напряженность между несколькими крупными экономиками. Кроме противостояния США и Китая в высокотехнологической сфере, беспокойство вызывает неспособность Великобритании и ЕС прийти к компромиссу по двухстороннему торговому соглашению и другим условиям «брексита», что угрожает выходом страны из Евросоюза без сделки.

Усугубило ситуацию заявление американского президента о том, что он планирует положить конец зависимости США от Китая. Также Трамп пригрозил наказать любые американские компании, которые создают рабочие места за рубежом, и запретить тем, кто ведет бизнес в Китае, выигрывать федеральные контракты.

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Учитывая, что еще недавно американские индексы обновляли исторические вершины, а другие рынки акций приблизились к докризисным уровням или превысили их, многие инвесторы предпочитают избавляться от биржевых активов, не видя существенного потенциала роста с текущих уровней и опасаясь высокой геополитической и экономической неопределенности.

В итоге российские фондовые индикаторы закрылись около достигнутых минимумов, индекс МосБиржи снизился на 1,5%, индекс РТС — на 2,4%. На фоне обвала нефтяных цен, терявших в моменте 6–8%, российские потери выглядят не столь большими, какими они могли быть в случае панических распродаж.

Ситуация на мировых рынках остается непростой, угрожая более серьезным нисходящим движением. Поэтому риски более глубокой коррекции российских индексов остаются высокими.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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