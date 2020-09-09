Правительство РФ может выделить дополнительные средства на поддержку бизнеса в пострадавших от наводнения территориях

Сегодня меры государственной поддержки получили 358 предприятий, сообщают в областной администрации.

Часть предпринимателей уже получили денежные выплаты. В июне текущего года для расширения доступа бизнеса к микрофинансовой и гарантийной поддержке бюджету области дополнительно выделено около 177 млн рублей.

Президент заявил, что это предложение будет обязательно проработано в кратчайшие сроки.

Владимир Путин также пообщался с представителем бизнес-сообщества Тулуна. После паводка владелец магазина и столовой Валентина Тихова оказалась на грани разорения. Пострадало помещение, склады и оборудование. Благодаря субсидиям бизнес удалось спасти. Однако сложности остались.

- У нас в октябре заканчивается отсрочка платежей для всех предпринимателей, которые имели кредиты. В октябре они начнут действовать и по большим ставкам. И это очень наболевший вопрос, причем не только мой, - обратилась к Президенту РФ Валентина Тихова.

- Что касается поддержки предпринимателей, когда заканчивается льготный период. Мы с Правительством это обсуждаем, подумаем, что можно сделать дополнительно. Спасибо, что подняли вопрос, который касается не только Вас, а широкого круга Ваших коллег, которые работают в этой сфере, - подчеркнул Владимир Путин.