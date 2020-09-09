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Банк России запустил собственное приложение «ЦБ онлайн»

9 сентября 2020

Банк России запустил приложение «ЦБ онлайн» – это помощник для каждого, кто пользуется какими-либо финансовыми услугами. Приложение пригодится, если при выборе банка или страховой компании пользователю нужно выяснить, есть ли у них лицензия, или узнать, имеет ли право микрофинансовая организация выдавать займы. В приложении можно узнать, какие услуги оказывает та или иная финансовая организация и найти на карте ближайшие офисы.

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«Скачав приложение, пользователи получают возможность узнавать не только официальные сведения о финансовых организациях. Здесь же они смогут изучить опыт и отзывы других пользователей или оставить свое мнение о работе, например, какого-либо банка или страховой компании. Кроме того, в приложении можно задать вопрос регулятору и здесь же получить ответ, ознакомиться со свежими новостями или статьями о финансах», – отметил управляющий Отделением Иркутск Сибирского ГУ Банка России Игорь Коржук. 

Приложение «ЦБ онлайн» уже доступно в App Store и Google Play.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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