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Ремонт домов на пострадавших от наводнения в 2019 году территориях закончат до 30 ноября

9 сентября 2020

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На данный момент капитально отремонтировано 75% из 2598 жилых помещений. На эти цели из федерального бюджета выделено 585 млн рублей, сообщают в областной администрации.

Все работы будут завершены до 30 ноября 2020 года. Работа фонда капремонта, чьи дома попали в зону ЧС, полностью окончена. Сейчас идет комиссионная приемка работ, в том числе с участием управляющих компаний и жителей.

Что касается поддержки жителей затопленных территорий, то на данный момент единовременную материальную помощь и финансовую помощь в связи с утратой имущества получили 47 тысяч человек.
Объем федерального финансирования составил 2,6 млрд рублей.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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