Ремонт домов на пострадавших от наводнения в 2019 году территориях закончат до 30 ноября

Читайте также:
21 августа 2020
На данный момент капитально отремонтировано 75% из 2598 жилых помещений. На эти цели из федерального бюджета выделено 585 млн рублей, сообщают в областной администрации.
Все работы будут завершены до 30 ноября 2020 года. Работа фонда капремонта, чьи дома попали в зону ЧС, полностью окончена. Сейчас идет комиссионная приемка работ, в том числе с участием управляющих компаний и жителей.
Что касается поддержки жителей затопленных территорий, то на данный момент единовременную материальную помощь и финансовую помощь в связи с утратой имущества получили 47 тысяч человек.
Объем федерального финансирования составил 2,6 млрд рублей.