Недельные расходы россиян сократились с приходом осени

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 31 августа по 6 сентября объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4488 рублей, что на 8,2% меньше, чем неделей ранее.

На неделе с 31 августа по 6 сентября объем повседневных расходов типичной российской семьи сократился и достиг отметки в 4488 рублей.

Среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 400 рублей меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 381 рубль или на 9,3%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 31 августа по 6 сентября оказались ниже среднего значения на 28 рублей или 0,6%.