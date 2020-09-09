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С начала пандемии в Бурятии от коронавируса скончались 58 человек

9 сентября 2020

По информации Роспотребнадзора, на 9 сентября в Республике Бурятия зарегистрировано 5 705 (+39) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ 3275.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4730 человек, умерло 58 человек. Проходят лечение в стационарах республики 475 больных. На амбулаторном лечении находятся 442 пациента. 

Из 39 новых случаев COVID-19:

  • 16 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,
  • 23 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

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В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 475 пациентов, из них 28 детей. Состояние детей удовлетворительное. 

Амбулаторное лечение проходят 442 пациента с COVID-19, легким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 4730 (+54) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 58 человек.

В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 5 чел., на ИВЛ 1 пациент, в т.ч. старше 65 лет – 1.

В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 9, на ИВЛ – 6 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – 4 чел.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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