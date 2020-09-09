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За минувшие сутки в Иркутской области потушили пожар в Осинском районе

9 сентября 2020

Пожар ликвидировали на площади 16 га, не покрытых лесом. Возгорание произошло по вине местного населения, сообщают в областной администрации.

 

В локализованном состоянии остаются два ранее зарегистрированных пожара в Киренском районе на общей площади 205 га. Причиной их возникновения считаются грозы.  

Действующих пожаров нет.  

В тушении природных пожаров 8 сентября было задействовано 44 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 45 работников лесной охраны и 19 единиц наземной техники.  

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли три легкомоторных самолета и два Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 21 час 05 минут. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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