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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков

9 сентября 2020

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга российских ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля на 1.07.2019 года и по объемам ипотечного кредитования в первом полугодии 2020 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Размер ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ на 1.07.2020 года составил 80,4 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 20%. Объем выданных Банком ипотечных кредитов в первом полугодии 2020 года составил 15,2 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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