Каждый шестой россиянин готов к эмиграции в другую страну

Согласно опросу ВЦИОМ «Эмиграционные настроения-2020», каждый шестой россиянин готов навсегда покинуть свою страну и поменять гражданство.

В 2020 году к эмиграции готовы 16% жителей РФ, а в 2019 году таких было 17%. Примерно такой же уровень желающих был зафиксирован в 1991 году, а самый низкий (10%) в 2017 году.

82% жителей РФ не готовы переезжать в другую страну. Более того, 43% опрошенных даже не задумывались о переезде. Охота к перемене мест и паспортов чаще всего сводится к одной причине – россиян не устраивает уровень жизни, зарплаты, пенсии и различных пособий. 29% россиян уже начинают изучать иностранный язык для возможного переезда заграницу. К тому же, далеко не все одобряют деятельность нынешнего правительства и политику, проводимую российскими властями.

Больше половины россиян (51%) уверены, что эмигрировать из страны, в которой ты вырос и получил образование – как минимум, неправильно, нечестно и непатриотично.