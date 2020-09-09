Компания «Полюс» перерегистрирует компанию «СЛ Золото» в Иркутской области

Об этом рассказал глава региона Игорь Кобзев на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава региона подчеркнул, важность экономической составляющей. Одна из главных задач региона – привлечение федерального финансирования в рамках нацпроектов, а также возвращение крупных компаний в качестве налогоплательщиков в Иркутскую область.

ПАО «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.