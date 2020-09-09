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Из ИП в самозанятые: в России зарегистрировано более миллиона самозанятых

9 сентября 2020

К концу августа 2020 года в качестве самозанятых зарегистрировались 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы.

Уже в первой половине 2020 года количество самозанятых на сервисе по поиску исполнителей YouDo значительно выросло по сравнению с тем же периодом 2019 года, при этом число индивидуальных предпринимателей (ИП) на площадке, наоборот, снизилось. Официальные данные свидетельствуют, что число регистраций новых ИП в России за первые полгода 2020 г. сократилось на 34,4%. Это связано с тем, что человек зарегистрированный как самозанятый имеет ряд преимуществ: сам определяет рабочий график, самостоятельно регулирует свой уровень заработка, несет расходы и т.д.

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– Введение налога на профессиональных доход (НПД - специальный налоговый режим для самозанятых) – это в большей степени социальный проект, направленный на обеление рынка, а также позволяющий создать условия для изменения сознания граждан и способствующий их желанию работать в правовом поле, – рассказывает представитель ФНС.

Ещё один плюс деятельности самозанятых – стимулирующие выплаты. Так, стартовый налоговый капитал в 10 000 руб. для вновь зарегистрированных позволяет снижать налоговую ставку за счет компенсации части отчислений (они все отображаются в приложении «Мой налог»). Кроме того, все самозанятые в этом году получат дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 руб.). Такое поручение дал Владимир Владимирович Путин, его цель – поддержать самозанятых, пострадавших от пандемии коронавируса, которая на время парализовала мировую экономику из-за неконтролируемого и непредсказуемого распространения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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