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В Приангарье полицейские изъяли более 400 килограммов черной икры

9 сентября 2020

Весь подозрительный груз задержан сотрудниками полиции и передан на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств происхождения и принятия правового решения, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Среди свежемороженой рыбной продукции проверяющие обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них оказалась икра осетра общим весом более 400 килограммов, которая перевозилась без соответствующих сопроводительных документов

В настоящий момент 46-летний водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствие товарно-транспортных документов и по части 2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях за нарушение ветеринарных правил с наложением штрафа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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