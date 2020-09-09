В Приангарье полицейские изъяли более 400 килограммов черной икры

Весь подозрительный груз задержан сотрудниками полиции и передан на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств происхождения и принятия правового решения, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Среди свежемороженой рыбной продукции проверяющие обнаружили пищевые контейнеры без маркировки. В них оказалась икра осетра общим весом более 400 килограммов, которая перевозилась без соответствующих сопроводительных документов

В настоящий момент 46-летний водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за отсутствие товарно-транспортных документов и по части 2 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях за нарушение ветеринарных правил с наложением штрафа.