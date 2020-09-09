Систему tax free расширят на всю Россиию

Уже с 2021 года система tax free, позволяющая иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, будет работать на территории всей России. О таком нововведении говорится в законопроекте, который был внесён Правительством РФ 5 сентября, сообщают "Ведомости". При этом подчеркивается, что минимальный порог беспошлинного вывоза снизится с 10 000 до 5 000 руб.

– Планы по расширению системы tax free считаю положительными. Снижение минимального порога беспошлинного вывоза с 10 000 до 5000 рублей подстегнет иностранцев покупать товары. В первую очередь это больше коснется сувенирной продукции. Расширение данной системы даже в какой-то мере будет играть психологическую роль – нужно докупить до 5000 рублей, чтобы был возврат НДС, – отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала РАНХиГС Тагир Шарипов.

Напомним, что система tax free действует на данный момент только для 79 локаций в 13 регионах, утвержденных приказом Минпромторга. Для расширения деятельности системы понадобится ввести в эксплуатацию и отладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России – ведь магазины, работающие по tax free, смогут выдавать иностранным туристам не бумажные, а электронные чеки.