Новости

Систему tax free расширят на всю Россиию

9 сентября 2020

Уже с 2021 года система tax free, позволяющая иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, будет работать на территории всей России. О таком нововведении говорится в законопроекте, который был внесён Правительством РФ 5 сентября, сообщают "Ведомости". При этом подчеркивается, что минимальный порог беспошлинного вывоза снизится с 10 000 до 5 000 руб.

 

– Планы по расширению системы tax free считаю положительными. Снижение минимального порога беспошлинного вывоза с 10 000 до 5000 рублей подстегнет иностранцев покупать товары. В первую очередь это больше коснется сувенирной продукции. Расширение данной системы даже в какой-то мере будет играть психологическую роль – нужно докупить до 5000 рублей, чтобы был возврат НДС, – отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и практики управления Оренбургского филиала РАНХиГС Тагир Шарипов.

 

Напомним, что система tax free действует на данный момент только для 79 локаций в 13 регионах, утвержденных приказом Минпромторга. Для расширения деятельности системы понадобится ввести в эксплуатацию и отладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России – ведь магазины, работающие по tax free, смогут выдавать иностранным туристам не бумажные, а электронные чеки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Справимся Сами": 7-11 сентября в Иркутске пройдет форум для молодежи
Оксана Шинкевич, молодой предприниматель: «Я беру кожу и делаю из неё шедевры»
Кристина Скобина, основатель ювелирного бренда «Sophia»: «Это свойство эпохи – каждый может почувствовать себя творцом»
Евгений Ефремов, сооснователь Арт-завода Доренберг: «Начинать надо с себя»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании