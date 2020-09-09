Теперь поставщикам Wildberries не нужно отвозить товар в распределительные центры компании

Международный интернет-магазин Wildberries запустил приемку малогабаритных товаров у поставщиков через пункты выдачи заказов клиентам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Такая услуга реализована в 16 регионах нашего государства – Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани, Краснодаре, и др. 2500 пунктов выдачи заказов с подобной функцией уже осуществляют свою деятельность, а в дальнейшем их число будет только увеличиваться.

По собственным данным компании, сейчас с маркетплейсом сотрудничают около 53 000 продавцов, 23 000 из которых являются индивидуальными предпринимателями и около 3000 – самозанятыми. Услуга поставки товаров через пункты выдачи заказов будет бесплатной, объем груза ограничивается одним кубическим метром. Для осуществления доставки продавец может выбрать любой удобный пункт выдачи заказа в личном кабинете, а специалисты компании направят в распределительные центры ритейлера.

Подобный сервис с середины 2019 года использует и онлайн-ритейлер Ozon. По данным компании, на сегодняшний день прием товаров в ПВЗ Ozon работает в 35 регионах РФ. В ряде ПВЗ с увеличенными площадями и на сортировочных центрах Ozon принимает также крупногабаритные товары.