В Иркутске на улицах Лапина и Карла Маркса частично обрушились два здания

Строения находятся в муниципальной собственности и имеют общую несущую стену с соседним, находящимся в частной собственности зданием, сообщают в мэрии Иркутска.

По факту обрушения зданий на улицах Лапина, 1Б и Карла Маркса, 26Б специалисты МКУ «Безопасный город» обратились в полицию.

– Несмотря на неоднократные предостережения, собственник здания самовольно начал реконструкцию. При проведении земляных работ общая несущая стена просела и растрескалась. Специалисты МКУ «Безопасный город», которые работали на Карла Маркса, 26Б, были переведены с другое помещение из-за опасности пребывания внутри поврежденного здания, – отметил исполняющий обязанности директора МКУ «Безопасный город г. Иркутска» Алексей Зяблицкий.

На данный момент специалисты муниципалитета готовят документацию для строительной экспертизы, которая проверит соблюдение строительных норм при проведении капитального ремонта, установит степень повреждения здания. На основании данной экспертами оценки будет решаться вопрос об обращении в суд с исковым заявлением в отношении жителя, который инициировал ремонтные работы.