За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса скончались 2 человека

По данным оперативного штаба, на 9 сентября подтверждено 76 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 542. За последние сутки выздоровели 129 человек, за весь период эпидемии – 15 495.

Амбулаторно лечатся 1 132 человека, госпитализированы – 630, в тяжелой форме – 28.

Всего за период эпидемии умерло 285 человек, 201 (+2) от COVID-19, 84 от заболеваний, не связанных с вирусом.

В России идет рост заболевания, третий день подряд число заболевших превышает 5 тыс., до этого такой прирост не регистрировался с середины августа. При этом в Приангарье ситуация относительно стабильная. После всплеска заболеваний в начале июля дневной прирост заражений в Приангарье пошел на спад. Если 5 июля в области фиксировали дневной прирост на уровне 2,8% (~230-250 человек), то к сентябрю он опустился до 0,3% (~65-70).

Среди российских регионов по абсолютному количеству зараженных COVID-19 Иркутская область сейчас находится на 9-м месте. Соседний Красноярский край сейчас находится на 8-м месте.