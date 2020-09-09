В реках Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в результате увеличения сбросных расходов иркутского гидроузла на Ангаре в нижнем бьефе наблюдается частичное затопление острова Бабр.

На нем расположена рыборазводная ферма, а также на островах Елизовский и Кривой – затопление пониженных участков прибрежной зоны, огородов с насаждениями. На реке Иркуте отмечается повышение уровня воды на 2 – 16 см, на реке Уда – колебание уровня воды в пределах 2 – 5 см, на остальных реках области наблюдается преимущественно понижение уровня воды на 5 – 15 см.

10 – 11 сентября на реках Иркут, Китой ожидается повышение уровня воды на 10 – 25 см, на реках Уда, Лена – колебание уровня воды в пределах 5 – 10 см, на остальных реках области ожидается понижение уровня воды на 5 – 20 см.

Напомним, по требованию Федерального агентства водных ресурсов Енисейского бассейнового водного управления из-за повышенной водности озера Байкал со 2 сентября увеличены среднесуточные сбросные расходы Иркутской гидроэлектростанции – на сегодняшний день они составляют 2700 м3/с.

В режиме повышенной готовности к реагированию на возможные нештатные ситуации находятся Иркутский пожарно-спасательный гарнизон, подразделения Центра государственной инспекции по маломерным судам, аварийно-спасательные формирования города Иркутска и Иркутской области.

Межведомственными группами ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, в прилегающих к береговой полосе районах и садоводствах проходит информирование населения о правилах поведения при угрозе подтопления.