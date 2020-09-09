Сельхозтоваропроизводители Иркутской области получили 2,4 млрд рублей господдержки

Министерством сельского хозяйства Иркутской области доведено до аграриев региона 80% запланированных на текущий год средств государственной поддержки. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.

– Из областного бюджета выплачено свыше 1,8 млрд рублей. Федеральных субсидий выплачено около 600 млн рублей, или 73 % от предусмотренных региону средств, – пояснил глава ведомства.

Илья Сумароков отметил, что сельхозтоваропроизводителям перечислено 438 млн рублей по компенсирующим субсидиям. Эти средства идут на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства. Также выплачено 296,1 млн рублей по стимулирующим субсидиям. Деньги направлены на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования.

В настоящее время ведется приём документов на возмещение части затрат на производство масличных культур, поддержку племенного животноводства, приобретение для откорма молодняка крупного рогатого скота, закуп мяса и молока у граждан. Кроме того, принимаются документы на компенсацию части затрат на приобретение новой (ранее не эксплуатировавшейся) сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области.