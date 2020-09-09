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Российский авторынок в августе поднялся на второе место в Европе

9 сентября 2020

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», Россия смогла улучшить свои позиции в «европейском первенстве», прежде всего, благодаря традиционному для Европы летнему снижению спроса на автомобили.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 251044 машины (-20%).

Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), столь значительное падение продаж обусловлено, в частности, высокой базой прошлого года, а также исчерпанием отложенного спроса, сформировавшегося в период карантинных ограничений.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на второе место в европейском рейтинге. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 130 тыс. единиц (без учета LCV).

Третий результат среди европейских авторынков показала Франция – 103631 реализованная машина (+11,3%). Таким образом, отрицательный результат зафиксирован после двух месяцев роста. Далее идет Италия с показателем 88801 проданный автомобиль (-0,4%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), стабилизация спроса зафиксирована впервые после пяти месяцев двузначного падения продаж.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Великобритания, чьи дилеры реализовали 87226 автомобилей (-5,8%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), август традиционно отличается сезонным падением спроса перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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