8 сотрудников Сбербанка вошли в число лучших управленцев страны

Восемь сотрудников Группы Сбербанк стали победителями конкурса «Лидеры России», войдя в число лучших управленцев страны.

Победу одержали:

Владислав Крейнин , вице-президент дирекции по развитию экосистемы;

, вице-президент дирекции по развитию экосистемы; Александр Гатин , исполнительный директор по исследованию данных дивизиона «Занять и сберегать»;

, исполнительный директор по исследованию данных дивизиона «Занять и сберегать»; Максим Зайцев , исполнительный директор Управления организации розничного взыскания и урегулирования дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование»;

, исполнительный директор Управления организации розничного взыскания и урегулирования дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование»; Сергей Радюшкин , управляющий Приморским отделением Дальневосточного банка;

, управляющий Приморским отделением Дальневосточного банка; Самвел Саруханян , генеральный менеджер Mriya Resort & Spa;

, генеральный менеджер Mriya Resort & Spa; Иван Тополя , управляющий директор Департамента финансов;

, управляющий директор Департамента финансов; Андрей Шарафутдинов , начальник Управления организации продаж РГС Дальневосточного банка;

, начальник Управления организации продаж РГС Дальневосточного банка; Юрий Шумаков, заместитель управляющего Омским отделением Сибирского банка.

В суперфинале конкурса за победу боролись триста претендентов, отобранные из более чем 200 тысяч участников из 54 регионов России, Украины и Белоруссии. Сбербанк представил собственный трек «Финансы и технологии», на который было подано свыше 60 тысяч заявок. Победителей поздравил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, который является одним из наставников конкурса.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Самое главное — это вдохновение, вера в свои силы, любовь к людям и своей стране, любовь к тому, что ты делаешь; важно понимать, что нет ничего невозможного. Нам нужны увлеченные, свободные люди, которые могут смотреть в будущее и не испугаются реализовать то, что они там увидят, для этого нужны мужество, управление собой и умение сделать привлекательным для большого числа людей то, во что ты веришь. Я очень рад, что среди 100 победителей — 8 человек из Сбербанка. По традиции мы составим индивидуальный трек для их роста. В наставничестве я не считаю правильным подход ʺученик — учительʺ, а больше поддерживаю пару ʺученик — ученикʺ. Для меня огромное удовольствие и наука — общение с этими умными ребятами, которые не только рискнули проверить себя, но еще и победили. У них многому можно научиться — не только жизненной мудрости, но и другой точке зрения. Мне нравится их умение свободно задавать вопросы. Для меня свобода — главное измерение возможностей человека, только обладая ею, можно ставить и достигать самые немыслимые цели».

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения, позволяющий бросить вызов тысячам управленцев и попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Участие в конкурсе бесплатное. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».

«Финансы и технологии» — специализация (трек), нацеленная на поиск управленцев-создателей будущего с сильными цифровыми навыками, способных системно и инновационно мыслить, достигать результатов, готовых изменить к лучшему экосистему Сбербанка и страну в целом. Выбравшие данные трек победители получают грант на обучение по Программе развития цифровых навыков Корпоративного университета Сбербанка, наставничество топ-менеджеров Группы Сбербанк, включая Германа Грефа, и возможность получить назначения на позиции управленческого уровня внутри экосистемы Сбербанка.