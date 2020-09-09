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Как россияне будут отдыхать в 2021 году

9 сентября 2020

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

В тексте проекта постановления предлагается дать россиянам возможность отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, а также 31 декабря.

Уточняется также, что в 2021 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, вследствие чего предлагается ввести такой механизм переноса: выходные 2 и 3 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря. Кроме того, рекомендуется перенести день отдыха 20 февраля на 22 февраля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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