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В страховых компаниях могут появиться детективы

9 сентября 2020

Специалисты с правами детективов  могут появиться и  в службах расследований страховых компаний. Но для этого потребуется  внесение поправок в действующее законодательство,  заявил  вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

«Одним из важнейших направлений деятельности по противодействию страховому мошенничеству является совершенствование законодательства. Поэтому мы связываем большие ожидания с выходом нового закона  «О частной детективной деятельности в Российской Федерации», который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ», - подчеркнул Сергей Ефремов.

В новом законе предлагается разделить охранную и детективную деятельность, наделить частных детективов  определенными правами частично позаимствованных из  оперативно-розыскной деятельности, дать действиям детектива  определенный процессуальный статус, что естественно повлечет за собой внесение изменений и в в уголовно-процессуальный кодекс.

«На наш взгляд, в перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль и для страховой отрасли. Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области», - сказал вице-президент ВСС. 

По словам Сергея Ефремова, что доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества в 2019 году составила порядка 19%, а до суда дошло менее 1%, поэтому поправки в перспективе помогут расширить инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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