В страховых компаниях могут появиться детективы

Специалисты с правами детективов могут появиться и в службах расследований страховых компаний. Но для этого потребуется внесение поправок в действующее законодательство, заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

«Одним из важнейших направлений деятельности по противодействию страховому мошенничеству является совершенствование законодательства. Поэтому мы связываем большие ожидания с выходом нового закона «О частной детективной деятельности в Российской Федерации», который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ», - подчеркнул Сергей Ефремов.

В новом законе предлагается разделить охранную и детективную деятельность, наделить частных детективов определенными правами частично позаимствованных из оперативно-розыскной деятельности, дать действиям детектива определенный процессуальный статус, что естественно повлечет за собой внесение изменений и в в уголовно-процессуальный кодекс.

«На наш взгляд, в перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль и для страховой отрасли. Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области», - сказал вице-президент ВСС.

По словам Сергея Ефремова, что доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества в 2019 году составила порядка 19%, а до суда дошло менее 1%, поэтому поправки в перспективе помогут расширить инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством.