На Байкале планируют открыть образовательный центр по модели «Сириуса»

На Байкале планируют открыть образовательный центр по модели «Сириуса». С такой инициативой сегодня, 9 сентября, выступил исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе заседания попечительского совета нового регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей. Его поддержала руководитель Образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, которая находится в Приангарье с рабочим визитом.



В Иркутской области открывается центр «Персей». Он создан в этом году на базе образовательного центра «Галактика» благодаря победе региона в конкурсном отборе Фонда «Талант и Успех». Из федерального бюджета на условиях софинансирования выделено более 323 млн рублей. Инфраструктура «Персея» включает кампус на 240 детей со спортивной площадкой и медицинским корпусом. Для занятий естественными науками, робототехникой, космическими технологиями, музыкально-исполнительским искусством в кампусе оборудовано 19 учебно-лабораторных аудиторий общей площадью более тысячи квадратных метров.



Региональные центры по модели «Сириуса» создаются в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина руководителям органов исполнительной власти субъектов. Всего предполагается создание 85 центров до 2024 года. Научно-методической поддержкой регионов, повышением квалификации педагогов, обменом опытом и лучшими практиками по работе с одаренными детьми занимается Фонд «Талант и успех». Соглашения о сотрудничестве подписаны уже с 60 субъектами страны, в том числе, и с Иркутской областью.

– Уверена, что инфраструктура, которую развивают на Байкале, будет наполнена принципиально новыми актуальными образовательными программами, доступными всем школьникам и педагогам региона. Конечно, в создании востребованных программ должны помогать индустриальные партнеры, ведущие университеты и учреждения среднего профессионального образования. Общими усилиями мы сможем воспитывать молодых профессионалов, которые будут развивать приоритетные для Иркутской области и России в целом проекты, - отметила Елена Шмелева.