Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group инвестирует в сервис экспресс-доставки «Кухня на районе»

«O2O» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group — инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе». «O2O» получит 84,7% проекта, оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Планируется, что сделка будет закрыта до конца четвёртого квартала 2020 года. О2О инвестирует часть средств, ранее привлечённых от своих акционеров на развитие бизнеса.

«Кухня на районе» уже начала интегрироваться с сервисами «O2O»: например, заказать обед из «Кухни» можно через Delivery Club — его доставят бесплатно за 15–30 минут. Сервис встроится в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group: пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении «Кухни на районе» — в будущем в нем можно будет авторизоваться через Сбербанк ID или VK Connect. Кроме того, мини-приложение «Кухни на районе» уже доступно для пользователей ВКонтакте.

Сегодня у сервиса 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. В день пользователи сервиса делают больше 20 000 заказов. Курьеры на велосипедах доставляют еду в радиусе пары километров. Благодаря этому завтраки, обеды и ужины готовят и привозят максимум за полчаса.

«Кухня на районе» использует ИТ-систему собственной разработки, чтобы управлять процессами в компании, точно прогнозировать спрос, и планировать поставки продуктов. Сейчас в базе более 3500 рецептов, а в еженедельной ротации — около 100 блюд: меню на неделю для каждой кухни система составляет с учетом сезона, ближайших праздников и того, какую еду больше любят в этом районе. После интеграции «Кухни на районе» в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group компании смогут обмениваться технологиями, чтобы совершенствовать все продукты «O2O».

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Пандемия, кардинальным образом отразившаяся на экономике всего мира, в первую очередь затронула эффективность привычных бизнес-моделей. Как показывает опыт последних месяцев, лучше всего пережили кризис те компании, которые ориентировались на изменившиеся привычки и вкусы клиентов — и старались оперативно удовлетворить их новые запросы, молниеносно сформировавшиеся под воздействием новых реалий, с которыми мы столкнулись. При этом даже постепенное возвращение к привычной жизни не искоренило новые привычки клиентов. Мы считаем, что ʺКухня на районеʺ демонстрирует именно такой симбиоз гибкости бизнес-модели и стремления предвосхищать желания клиентов».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Мы уверены, что формат кухонь-фабрик приживется так же быстро и прочно, как доставка еды из ресторанов. ʺКухня на районеʺ выстроила систему, которая позволяет привозить людям вкусные ужины быстрее, чем их приготовили бы дома. Здесь сошлось сразу несколько факторов успеха — это сервис, которым можно пользоваться каждый день, и он очень точно умеет учитывать желания и привычки. Мы рады, что проект становится частью нашей платформы — он полностью соответствует нашей идее предлагать людям самые удобные сервисы для решения повседневных задач».

«Кухня на районе» основана в 2017 году. В феврале 2019 года был запущен Фудреактор — фабрика-кухня, которая позволила сервису масштабироваться. Во втором квартале 2020 года «Кухня на районе» приготовила и доставила в четыре раза больше заказов, чем в тот же период год назад. В 2020 году сервис планирует охватить почти всю Москву и достичь выручки более 3 млрд рублей.