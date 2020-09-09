За зарплату 64 млн рублей в месяц россияне готовы отказаться от выходных и отпусков

Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых. Если убрать из выборки числа, насчитывающие более 11 знаков, то в среднем опрошенным будет достаточно 64 млн рублей в месяц для отказа от выходных. Таковы результаты опроса сервиса Работа.ру среди 3500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Несмотря на то, что зачастую женщины хотели бы зарабатывать меньше мужчин, для отказа от выходных и отпусков им потребуется почти в 2,5 раза больше денег — 89 млн рублей в месяц против желаемых мужчинами 35 млн рублей.

«Отдых — это действительно бесценно, и мы рады, что с этим согласны практически все жители России. Безусловно, есть и та часть населения, которая не против работать без выходных и даже занимает свободные дни занятостью на различных подработках. В таком случае очень важно опираться не только на доход, но еще и на эмоциональное состояние. Лучше всего монетизировать свое хобби и зарабатывать, получая удовольствие от работы — это позволит избежать выгорания. Отказываться от отпусков мы не советуем никому. Отдыхайте, проводите больше времени с родными и близкими и не забывайте о заботе о своем физическом и эмоциональном здоровье», — прокомментировала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.