Нужен ли России безусловный базовый доход?

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил изучить идею введения минимального гарантированного дохода в России. Об этом он заявил на онлайн-совещании о реализации социальных инициатив возглавляемой им партии «Единая Россия». По словам Медведева, базовый доход предполагает неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку вне зависимости от его рода деятельности, а также экономического и социального положения.

Медведев исходит из того, что его коллеги по партии обсудят эту идею с правительством и профсоюзами. На этой неделе ввести в России базовый доход для безработных предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор напомнил, что во время острой фазы пандемии коронавируса размер пособий по безработице довели до прожиточного минимума, но этого оказалось недостаточно. Кутепов добавил, что финансовые резервы страны позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным. Он предложил начать программу в этом году и продолжить ее до 2025-го. Сенатор предполагает, что первоначальные расходы на ее реализацию может покрыть Фонд национального благосостояния.

- Нам идея безусловного базового дохода в России не особо нравится, - отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», - ранее она уже была высказана представителями ряда левых партий. Раздача денег «просто так» населению ведет к паразитизму и нежеланию работать. И это при том, что перед Россией стоят серьезные вызовы и задачи – от перехода на цифру, новый промышленный уклад, до консолидации евразийского пространства на фоне противостояния с Западом и санкционного режима. Про увеличение производительности труда тоже забывать не стоит. Она до сих пор в России в 2-3 раза ниже, чем в Европе и в 3-4 раза ниже, чем в США. Скоро парламентские выборы, а затем и президентские. Ближе к выборам популистских предложений будет однозначно больше. Международные резервы в размере около $600 млрд многим спать спокойно не дают.

Мы являемся принципиальными сторонниками классического капитализма. Деньги зарабатываются, а не раздаются. Государство отвечает за внешнюю политику, безопасность, обеспечивает “правила игры” внутри России. Однако, граждане должны обеспечивать себя сами. Если брать пенсионеров, то их, прежде всего, должны кормить дети, плюс они должны накопить себе сбережения за жизнь. В этом мы солидарны с позицией многих популярных православных спикеров, в частности с проповедником и миссионером, телеведущим Андреем Ткачевым.

Однако это не означает, что в России нет проблемы бедности и ее не надо решать. Надо просто смотреть в корень. В основе современной российской бедности лежат гиперинфляция 1992 года, которая обесценила советские сберкнижки. Это было принципиальное решение Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Компенсировать те потери не поздно до сих пор. На компенсации можно пустить государственные пакеты акций «Газпрома», «Роснефти» и «Сбербанка». В этом случае мы получим широкий средний класс мелких частных инвесторов. И граждане будут интересоваться больше биржевыми новостями, чем политикой. При этом контроль за принципиальными решениями в данных компаниях можно сохранить с помощью механизма “золотой акции”, когда последнее слово по принципиальным вопросам остается за государством. Конечно, бюджет потеряет в выплачиваемых государству дивидендах, однако проблема бедности в России будет в значительной степени решена.