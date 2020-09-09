Дочерняя компания «Полюса» становится налоговым резидентом Иркутской области

Глава региона Игорь Кобзев и руководитель ПАО «Полюс» Павел Грачев договорились о совместной реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, среди них строительство аэропорта и реконструкция дорожной сети на территории Бодайбинского района. Об этом стало известно сегодня во время подписания дополнительного соглашения между Правительством Иркутской области и ПАО «Полюс». Подписи под документом поставили врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор компании Павел Грачев.

О взаимодействии регионального Правительства с компанией "Полюс" глава региона Игорь Кобзев рассказал Президенту России Владимиру Путину в ходе телемоста, который состоялся 8 сентября. Руководитель области отметил значимость возвращения в Иркутскую область крупных компаний в качестве налогоплательщиков и сообщил, что ПАО "Полюс" перерегистрирует компанию "СЛ Золото" в Приангарье. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года.

Подписанное сегодня соглашение определяет обязательства компании по отношению к региону присутствия. По словам руководителя компании Павла Грачева, это преимущественно социальные обязательства, направленные на решение бытовых и социальных вопросов, в первую очередь, в Бодайбинском районе, где работают предприятия «Полюса» и где планируется реализация его крупнейшего инвестиционного проекта – Сухой Лог.

- Сегодня договорились с компанией «Полюс», что совместно включаемся в модернизацию транспортной инфраструктуры Бодайбинского района. Более 300 км дорог регионального значения требуют приведения в нормативное состояние, - отметил глава региона.

Прорывным моментом врио Губернатора назвал перенос сроков реализации проекта по строительству аэропорта в Бодайбо. Благодаря совместной работе регионального Правительства и компании с федеральным центром удалось перенести срок реализации проекта с 2024 года на 2021 год.

- Мы приступаем к строительству аэропорта с 2021 года. Более 4 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета для строительства и аэропорта и аэропортовой зоны. Событие важное не только для Бодайбо, но и для региона в целом. Новая инфраструктура предоставит дополнительную возможность для привлечения многих авиакомпаний, - сообщил врио Губернатора Игорь Кобзев.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве компанией «Полюс» в текущем году приобретено дорогостоящее медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для Бодайбинской больницы, начаты работы по проектированию спортивного комплекса с бассейном в Нижнеудинске.Администрации Бодайбинского района компанией в текущем году перечислено порядка 40 млн рублей. Средства направят на реализацию проектов муни ципального значения..

Напомним, ПАО «Полюс» — ведущий производитель золота в России, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам и объемам производства. Компания владеет 99 лицензиями на добычу золота в Иркутской области. В 2011 году между Правительством Иркутской области и компанией было подписано рамочное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Сегодняшнее соглашение является дополнительным к рамочному документу и определяет обязательства компании перед регионом на ближайшую перспективу.