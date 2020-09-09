Марат Хуснуллин: Проблему с дорогой на Листвянку нужно решать

Правительство РФ рассмотрит возможность помощи региону с ремонтом Байкальского тракта, об этом сегодня, 9 сентября, сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочей поездки по Иркутску совместно с врио Губернатора Приангарья Игорем Кобзевым.



- Проблему с дорогой на Листвянку нужно решать. Будем изыскивать средства, будем помогать. Дорогу нужно делать и сам район приводить в порядок, - сказал Марат Хуснуллин.



Во время визита зампреда Правительства в Приангарье было уделено особое внимание состоянию и ремонту автомобильных дорог в Иркутской области. При посещении участка ремонтируемой дороги на улице Депутатской в Иркутске Марат Хуснуллин отметил, что в нашем регионе только 30% муниципальных и областных дорог находятся в нормативном состоянии.



В 2020 году Иркутской области из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было дополнительно выделено 502 млн рублей. 200 млн рублей направлено на сельские дороги. Еще 602 млн рублей на реконструкцию дорог поступили в рамках ликвидации последствий наводнения 2019 года. На восстановление автодорог в Тулуне и Нижнеудинске по отдельной программе регион получил 250 млн рублей.



- Но кроме выделения денег, нужно обязательно организовать системную работу. То есть, заказчикам, подрядчикам, проектировщикам нужно работать более качественно. Произошли большие изменения в законодательстве. С первого сентября заказчики могут выбирать подрядчиков по конкурсу, а в конкурсных условиях прописывать квалификацию работников. Раньше были только аукционы, где ключевым показателем была цена. Так и выигрывали маленькие компании, в которых нет ни базы, ни опыта, - подчеркнул вице-премьер.