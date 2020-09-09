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Для учреждений культуры Иркутской области приобретено четыре автобуса

9 сентября 2020

Муниципальные учреждения культуры Прибайкалья получат новые автобусы. Их приобрели в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Для Иркутской области приобретено четыре автобуса. Их стоимость составляет более 25 млн рублей. Транспортные средства получат Дома культуры в Нижнеудинском, Заларинском, Куйтунском и Качугском районах.

- Благодаря новым автобусам работникам культуры будет легче организовывать концерты творческих коллективов в сёлах районов. Это значит, что больше жителей отдаленных районов, детей сможет приобщиться к культуре и искусству, – отметил Руслан Дячук.

Стоит отметить, что рамках программы «Культура малой Родины» текущий ремонт проводят в 22 Домах культуры по всей территории Иркутской области.

В двух учреждениях культуры Братска - в театре кукол «Тирлямы» и драматическом театре - установили новые кресла. Кроме того, приобретут и установят современное световое и звуковое оборудование. В театре кукол обновят столярный и бутафорский цеха. Также в рамках проекта в этих учреждениях поставят премьерные спектакли. Их уже готовят к новому театральному сезону. На это выделено 12,5 млн. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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