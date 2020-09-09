Подрядчиков на ремонт дорог с 2021 года будут выбирать на конкурсной основе, а не по аукциону

Подрядчиков на ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2021 года можно будет выбирать на конкурсной основе, а не по аукциону. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин во время рабочего выезда с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и мэром Иркутска Русланом Болотовым на улицу Депутатскую в Иркутске.

– Ситуация с подрядчиками по всей стране примерно одинаковая: в рамках аукционного законодательства выигрывает фирма, которая предлагает за свои услуги наименьшую цену. Теперь внесены серьезные изменения в законодательство. Подрядчиков можно будет определять по конкурсу. В этом случае организации, не соответствующие прописанным требованиям, уже просто не смогут получить право на выполнение работ, – пояснил Марат Хуснуллин

Соответствующие изменения, по словам зампреда, внесены в федеральное законодательство с 1 сентября. Они позволяют муниципалитетам вводить в условия контракта ряд ограничений. Например, прописывать необходимое количество специализированной техники на балансе предприятия, штатных дорожных рабочих, их квалификацию.

Кроме того, как отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, теперь появилась возможность объявлять конкурс на полный цикл работ по ремонту дороги – от проектирования до реализации. Так, например, Иркутск столкнулся с проблемой некачественной разработки проекта реконструкции. Аукцион на работы выиграла фирма из Красноярска, которая при проектировании не учла коммуникации, фактически расположенные на объекте. В итоге сроки работ по реализации существенно затянулись.