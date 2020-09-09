В Иркутске благоустройство территорий после земляных работ будет вестись по единому стандарту

В Иркутске разработают технологические карты по восстановлению нарушенного благоустройства территорий после проведения земляных работ. Соответствующее поручение комитету городского обустройства дал мэр Иркутска Руслан Болотов по итогам совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций. Глава областного центра отметил, что для всех подрядчиков должны действовать единые подходы и стандарты качества, которые будут прописаны в технологической карте.

По информации заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Марины Цыреновой, в период с 1 октября прошлого года до 4 сентября текущего года администрацией выдано более 1600 разрешений на проведение аварийных и плановых земляных работ. Нарушенное благоустройство восстановлено и сдано на 1197 объектах, что составляет 73%. По остальным объектам ремонт еще ведется, сроки восстановления после проведения аварийных земляных работ установлены до 30 сентября, после плановых работ – до 15 октября.

– В целом за год в городе проводят больше полутора тысяч плановых и аварийных работ, после которых требуется качественное восстановление территории. Однако примерно четвертая часть остается в ненадлежащем виде: плохое асфальтовое покрытие, неубранный строительный мусор, испорченный газон. После такого «восстановления» у нас образуются провалы, ямы и выбоины, – отметил Руслан Болотов. – Будем прекращать подобную практику устранения замечаний. Нужно один раз сделать качественно и не возвращаться к этому вопросу.

По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, их бригады проводят непосредственно аварийные или плановые ремонтные работы на объектах. Восстановлением нарушенного благоустройства занимаются подрядчики.