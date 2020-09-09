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Владимир Путин поблагодарил Сбербанк за строительство инфекционного отделения тулунской больницы

9 сентября 2020

Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвященного результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и коллектив Сбербанка за подаренный объект - инфекционное отделение тулунской больницы. Подробности по ссылке: 

Социально-значимый объект, построенный в рекордные сроки - за 5 месяцев, рассчитан на 28 коек, площадь - около 5 000 кв. метров. Ранее инфекционное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» располагалось в здании бывшего детского сада и находилось в другой части города Тулуна.  Сейчас построенный корпус  расположен непосредственно на территории больничного комплекса ОГБУЗ.

Сбербанк построил отделение с нуля, полностью оборудовал по последнему слову медицинской техники и сдал раньше планового срока на год. Кроме того, боксы и палаты возведенной больницы укомплектованы встроенными дополнительными сервисами телемедицины, которые позволяют пациентам проводить время лечения с дополнительной пользой и используются для видео-консультаций. В отделении готов к запуску 32-срезный томограф, который проводит точную диагностику заболеваний, а также подключен к модели искусственного интеллекта, разработанного Сбербанком по детекции патологий легких.  

В дополнение к строительству инфекционного отделения Сбербанком проведен капитальный ремонт фасада и кровли, а также сделан косметический ремонт внутренних помещений главного корпуса тулунской больницы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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