Владимир Путин поблагодарил Сбербанк за строительство инфекционного отделения тулунской больницы

Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвященного результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и коллектив Сбербанка за подаренный объект - инфекционное отделение тулунской больницы. Подробности по ссылке:

Социально-значимый объект, построенный в рекордные сроки - за 5 месяцев, рассчитан на 28 коек, площадь - около 5 000 кв. метров. Ранее инфекционное отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» располагалось в здании бывшего детского сада и находилось в другой части города Тулуна. Сейчас построенный корпус расположен непосредственно на территории больничного комплекса ОГБУЗ.

Сбербанк построил отделение с нуля, полностью оборудовал по последнему слову медицинской техники и сдал раньше планового срока на год. Кроме того, боксы и палаты возведенной больницы укомплектованы встроенными дополнительными сервисами телемедицины, которые позволяют пациентам проводить время лечения с дополнительной пользой и используются для видео-консультаций. В отделении готов к запуску 32-срезный томограф, который проводит точную диагностику заболеваний, а также подключен к модели искусственного интеллекта, разработанного Сбербанком по детекции патологий легких.

В дополнение к строительству инфекционного отделения Сбербанком проведен капитальный ремонт фасада и кровли, а также сделан косметический ремонт внутренних помещений главного корпуса тулунской больницы.