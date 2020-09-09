Игорь Кобзев опроверг слухи о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября

Решение о закрытии школ не принималось, об этом глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на встрече с педагогической общественностью 9 сентября. . Он опроверг слухи о переходе школ на дистанционное обучение с 15 сентября.

- Образовательные организации продолжают работать в штатном режиме. Никакой конкретной даты закрытия школ нет. Такое решение не принималось. Риски заражения остаются во всем мире, и, судя по всему, останутся ещё надолго. Это не основание, чтобы полностью замораживать все процессы, включая образовательный. Все решения о закрытии или переводе учреждений образования на дистанционный формат обучения принимаются с учётом выявленных случаев заражения коронавирусом непосредственно администрацией школы, - подчеркнул глава региона.

На встрече обсудили и правомерность сбора денег на средства индивидуальной защиты в школе. Как отметил врио Губернатора, принудительно собирать деньги никто не вправе. При этом невозможно запретить родителям беспокоиться о здоровье и безопасности своих детей.

- Любой сбор денежных средств осуществляется только по желанию родителей. Если родительский комитет считает необходимым приобрести что-либо на средства добровольных пожертвований - такое решение может быть принято, - сказал глава региона.

По данным оперативного штаба, на 9 сентября в Иркутской области подтверждено 76 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 17 542. За последние сутки выздоровели 129 человек, за весь период эпидемии – 15 495.