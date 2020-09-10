ДОМ.РФ не прогнозирует сильного роста цен на жилье

Рост цен на рынке жилой недвижимости не будет сильным по итогам 2020 года. Такое мнение высказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в рамках конференции Mecce Мюнхен Рус и ИД «КоммерсантЪ». Однако статистика за полгода говорит об обратном.

«В этом году рост цен на жилье будет умеренным, в рамках инфляции, и немного превышать ее. Это не будет отрицательно сказываться на доступности жилья для граждан и создаст стимул для застройщиков, чтобы развивать сегмент и выводить на рынок новые проекты», – сказал Михаил Гольдберг.

Он напомнил, как в марте-апреле на фоне пандемии почти прекратилась регистрация сделок с жильем, ипотечных и не ипотечных. «Мы увидели снижение работ по различным проектам с 50 до 80%. В апреле ипотека сократилась на 30-50%. Конечно ситуация была крайне тяжелой. И без реализации срочных мер она могла привести просто к остановке стройки в какой-то момент и к появлению большого количества проблем, как собственно происходило в прошлый кризис. Но коллапса не произошло, принятые Правительством меры поддержали отрасль, в том числе большую роль сыграла запущенная программа льготной ипотеки», - добавил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ.

На сегодняшний день рынок восстановился, застройщики без потерь запускают новые проекты и продолжают уже начатые. По данным системы наш.дом.рф, в стадии строительства сегодня находится 99,6 млн квадратных метров жилья, из которых почти 40% строится с использованием счетов эскроу.

Пока цифры не подтверждают прогнозы ДОМ.РФ. Цены растут: в Иркутске за первое полугодие 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 15%, а «вторичка» подорожала на 9,5%.

В России также наблюдается рост цен. За год новостройки в крупнейших городах подорожали на 8%. По мнению экспертов, с момента снятия наложенных на фоне риска распространения COVID-19 ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением.