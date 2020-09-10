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ДОМ.РФ не прогнозирует сильного роста цен на жилье

10 сентября 2020

Рост цен на рынке жилой недвижимости не будет сильным по итогам 2020 года. Такое мнение высказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в рамках конференции Mecce Мюнхен Рус и ИД «КоммерсантЪ». Однако статистика за полгода говорит об обратном.

«В этом году рост цен на жилье будет умеренным, в рамках инфляции, и немного превышать ее. Это не будет отрицательно сказываться на доступности жилья для граждан и создаст стимул для застройщиков, чтобы развивать сегмент и выводить на рынок новые проекты», – сказал Михаил Гольдберг.

Он напомнил, как в марте-апреле на фоне пандемии почти прекратилась регистрация сделок с жильем, ипотечных и не ипотечных. «Мы увидели снижение работ по различным проектам с 50 до 80%. В апреле ипотека сократилась на 30-50%. Конечно ситуация была крайне тяжелой. И без реализации срочных мер она могла привести просто к остановке стройки в какой-то момент и к появлению большого количества проблем, как собственно происходило в прошлый кризис. Но коллапса не произошло, принятые Правительством меры поддержали отрасль, в том числе большую роль сыграла запущенная программа льготной ипотеки», - добавил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ.

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На сегодняшний день рынок восстановился, застройщики без потерь запускают новые проекты и продолжают уже начатые. По данным системы наш.дом.рф, в стадии строительства сегодня находится 99,6 млн квадратных метров жилья, из которых почти 40% строится с использованием счетов эскроу.

Пока цифры не подтверждают прогнозы ДОМ.РФ. Цены растут: в Иркутске за первое полугодие 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 15%, а «вторичка» подорожала на 9,5%.

В России также наблюдается рост цен. За год новостройки в крупнейших городах подорожали на 8%. По мнению экспертов, с момента снятия наложенных на фоне риска распространения COVID-19 ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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